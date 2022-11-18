Kdz. Ereğli’de 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ve silah yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis tarafından düzenlenen üç ayrı operasyon ve uygulamada 5 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. T.G. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde uyuşturucu maddelerden bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Gülüç beldesi sahil bölgesinde yapılan şok uygulama sırasında ise bir araç içerisinde bulunan B.D., U.Y. ve C.D. isimli 3 kişi yakalandı. Polis yaptığı aramada araç içerisinde 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu maddelerden bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp diye tabir edilen aparat ele geçirildi. 3 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. İlçenin Erdemir Caddesi üzerinde yapılan bir uygulama sırasında ise M.A. isimli şahsın üzerinde 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.