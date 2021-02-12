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Kdz. Ereğli yeni kar yağışı dalgasına hazır

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Pazar gününden itibaren beklenen yeni kar yağışı dalgasına karşı belediyedeki tüm ekipleri seferber etti, kriz masası oluşturuldu.

ZONGULDAK 12.02.2021, 18:36
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Kdz. Ereğli yeni kar yağışı dalgasına hazır

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Pazar gününden itibaren beklenen yeni kar yağışı dalgasına karşı belediyedeki tüm ekipleri seferber etti, kriz masası oluşturuldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nde Pazar gününden itibaren bölgede etkili olması beklenen kar yağışına karşı kriz masası oluşturuldu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilgili teknik ekip, daire müdürleri ve başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak brifing aldı, oluşturulan koordinasyon ekibine son talimatlarını verdi.

Erdemir ve müteahhitlerin de iş makinesi desteğinde bulunduğunu belirten Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Meteorolojiden, kar yağışının Pazar akşamından itibaren veya Pazar günü Ereğli istikametine geleceği noktasında bilgiler alıyoruz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Toplantı üstüne toplantı yapıyoruz. Bugün tüm Müdürler ve Başkan Yardımcılarıyla toplandık. Son talimatları verdik. Şantiyeler hazırlandı. Kriz masası kuruldu ve operatörler için şantiyedeki yatakhanemiz açıldı. Sıcak yemek hazırlanacak, orada arazide çalışan işçilerimize de pide, lahmacun gibi dağıtımlar yapılacak. Bunu anlatmamım sebebi en ince teferruatına göre planlamaları yapıldı. 19 tane bizde kar temizleme aracı var. Bu arada bize iş adamları ve Erdemir’den yardımlar geliyor. Erdemir Genel Müdürü Cem Oral aradılar ve yardıma hazır olduklarını söylediler. Kendilerine Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Bağlık lojmanları ile Göztepe lojmanlarının kendileri tarafından temizleneceğini, ana kapıdaki yol güzergâhının Elif Otel’e kadar kendileri tarafından temizleneceğini bize ifade ettiler."

“Küreme hizmetlerini engelleyecek şekilde araçlar park edilmesin”

Ereğli halkına duyuruda bulunan Başkan Posbıyık, “Vatandaşlar arabalarını mahalle aralarında ve ana caddelerde gelişi güzel park ediyorlar. Loderleri, greyderlerimizi, kar temizlemek için geçiremiyoruz. Bazen hasar da verilebiliyor. Sonra problemler ortaya çıkıyor. Şimdiden uyarıyorum; araçlarınızı lütfen uygun yerlere koyun, küreme hizmetlerini engelleyecek şekilde durmasın. Bu konuda ricada bulunuyorum. Kar yağıyorsa sadece belediyenin meselesi değil, topyekün Ereğli halkı ile birlikte mücadele etmemiz lazım. Bazen haber alıyorum; ‘kapımın önünü temizle’ diyor. Bizim örf, adetlerimizde ‘herkes kapısının önünü süpürür’ diye söylenen laflar var. Belediye kalkacak senin arabanın, kapının önünü temizleyecek. Böyle bir şey anlaşılabilir değil.” dedi.

Başkan Posbıyık, Halk Otobüsü şoförlerini uyardı

İlçede görevli Halk Otobüsü şoförlerine uyarıda bulunan Başkan Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Halk Otobüsleri Başkanı Çetin Çimen beyi hiç görmüyorum. Zam almadan evvel her gün buradaydı. Zam aldıktan sonra yüzünü dahi görmedim. Halk Otobüsleri kaytarma yapıyor, uyarıyorum. Bu konuda talimatları da verdim, gerekli cezaları yazacağız. Yarı yola kadar müşterilerini getiriyor “yol açık değil ben buradan çıkamam” gerekçesiyle orada indiriyor. Uyarıyorum, yolların hepsi açılacak Allah’ın izniyle; hiçbir vatandaşı yarı yolda indirmek yok. Bunu yaptığınız takdirde karşılığını da bizden göreceksiniz, ilişkilerimiz bozulacak açıkça buradan söylüyorum.”

“Diyaliz Hastaneleri kendi işini yapsın”

Geçtiğimiz ay yoğun kar yağışı sonrası yaşanan enerji kesintilerine vurgu yapan Başkan Posbıyık, Enerji dağıtım kurumuna çağrı yaparak şunları söyledi:

Biz kendi işimizi yapacağız. Enerji-Sa da kendi makinelerini kiralasın, kendi işlerini yapsın. Yine bir uyarı da Diyaliz Hastanelerine yapıyorum. Onlar devletten para alıyorlar, araçları var hastalarını taşımak için. Bütün işleri geçen sefer belediyeye yıktılar. Kendi arabalarını kenara çekip keyif yaptılar. Bu sefer böyle bir şey beklemeyin. Biz sadece yol açacağız. Diyalizciler de diyaliz araçlarıyla beraber diyaliz hastalarını getirecekler.

Çok acil bir şey olduğunda biz Ereğli halkının emrindeyiz. Allah’ın izniyle tüm hazırlıklarımızı yaptık. Tuzlarımızı ambarlarımıza koyduk, araçların bakımları yaptık. Karın geleceği varsa göreceği de var. Hiçbir problemimiz yok. Bütün halkımıza bunu rahatlıkla söylüyoruz. 24 saat hizmetinizdeyiz.”
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