Kdz. Ereğli TSO’dan MÜSİAD fuarına ziyaret

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı’na katılarak, oda üyelerinin stantlarını gezdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Cem Gül, Ali Özkan, Meclis üyeleri Numan Şen, Okan Duru ve Genel Sekreter Gündüz Acar, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı’na katıldı. MÜSİAD Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar ile Kdz. Ereğli TSO üyesi olan Çınar Boru, Tat Metal, Erdoğanlar Metal ve Güçbir Jeneratör’ün stantlarını gezen heyet, firmalara başarılar diledi.

Verimli bir fuar gezisi gerçekleştirdiklerini söyleyen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, daveti ve başarılı çalışmalarından dolayı MÜSİAD Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdulkadir Çınar’a teşekkür etti. Keleş, “MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı’nda Türkiye’nin ilk 500’ü içerisinde giren firmalarımızı ve sürekli gelişim göstererek büyüyen oda üyelerimizi ziyaret ettik. Çok gurur verici bir geziydi. Başarılı firmalar arasında şehrimizden firmaları görmek bizleri mutlu etti. Bizler de ziyaret ederek yanlarında olmak istedik. Fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizleri fuara davet ederek, burada bizlere eşlik eden Kdz. Ereğli MÜSİAD Şube Başkanımız Adbulkadir Çınar’a teşekkür ederim” dedi.