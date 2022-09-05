Kdz. Ereğli TSO’dan “Liderlik” Eğitimi

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve Artı 4 Akademi işbirliğinde “Liderlik” konulu seminer düzenledi.

Kdz. Ereğli TSO ve Artı 4 Akademi işbirliğinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde “Liderlik” konulu seminer düzenlendi. Eğitmen, Danışman ve Yazar Gökhan Okçu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Liderlik” seminerine çok sayıda oda üyesi katıldı. Bilginin hak eden kişiye ulaştığını söyleyen Eğitmen, Danışman ve Yazar Gökhan Okçu, liderlikle ilgili en önemli hususun bir şey olursa senin sayende, olmuyorsa senin yüzünden olduğunu belirtti. Okçu, sunumunda ekip yönetimi, kişinin kendisini yönetmesi, liderlikle ilgili önemli hususlar gibi bir çok konuya değinerek, katılımcılara somut örnekler ile çalışmalar yaptırdı.

Katılımcılara Pazar günlerinden fedakarlık ederek seminere gelen herkese teşekkür eden Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, kendisinin de 10 yıl önce bir liderlik eğitimine katıldığını, şimdi oda başkanı olduğunu bu nedenle bu tarz eğitimleri önemsediğini ifade etti.