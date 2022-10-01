Kdz. Ereğli TSO’da Başkan Keleş seçimi 7-0 kazandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odasının organ seçimlerinde mevcut Başkan Arslan Keleş 7-0 kazandı.

Kdz. Ereğli TSO seçimleri bu gün Gençlik ve Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. 7 komite temsilcileri için yapılan seçimlerde mevcut Başkan Arslan Keleş’in listesinde yer alan mavi grup 7-0 kazandı. Sonuçların Kdz. Ereğli için hayırlı olmasını dileyen Başkan Keleş, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Keleş seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Öncelikle güzel bir seçim oldu. Huzur ve sükûnet içerisinde karşılıklı saygının olduğu büyük bir seçimi gerçekleştirdik. Seçim öncesi bir takım gerginlikler olmuş olabilir, bunların hepsi geride kaldı. Bugün Ereğli TSO seçmeni iradesini ortaya koydu ve buda 7-0’lık bir sonuçla oldu. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla ayrı kalmak iste mezdik. 20 meclis üyesi olarak mecliste görev yapacağız. İnşallah Ereğli için bundan sonra hayırlı olur. Bizim amacımız hiç kimseye hesap sormak değil, sonuçta kazanan Ereğli oldu. Biz, bize oy veren, vermeyen herkesin TSO sanayi odasıyız, herkesin başkanı, herkesin yönetim kuruluyuz, herkese eşit mesafedeyiz. Bizim hiç kimseyi ayrıştıracak yada ötekileştirilecek durumumuz söz konusu değildir. Bir grubumuzu kaybetseydim ona üzülürdüm. Çünkü arkadaşlarımız her akşam ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bir de şunu gösteriyor iyi bir ekip kurmuşuz, iyi yol arkadaşları ile beraber yola çıkmışız. Herkesin katkısı var. Burada bir, iki kişilik bir oyun değil bu total bir başarı. Bu yüzden en çok teşekkürüde arkadaşlarım hak ediyor. Ereğli TSO’nun tarihinde 7-0’lık bir sonuç var mı bilmiyorum ama çok yakın zaman içerisinde yok. Teveccühü hak etmiş olmaktan ötürü de gerçekten çok mutluyum. Demek ki doğru işler yapmışız, insanlara dokunmuşuz, söylediklerimiz daha inandırıcı gelmiş. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin taahhüdünü vermedik. Kavgayla yada ötekileştirmeyle bizim bir işimiz yok. Pazartesi gününden itibaren tam süreci bilmiyorum bir itiraz olmazsa çok kısa zaman içerisinde tekrar yeni yönetim kurulumuz teşkil eder. Bundan sonra çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."