Kdz. Ereğli TSO üyelerini fuara götürüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) imalat, metal ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik WIN EURASIA Fuarına gezi düzenliyor.

Kdz. Ereğli TSO, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarına, 2’inci Grup İmalat ve 7’inci Grup Metal sektöründe hizmet veren üyelerini fuara götürecek. Fuara katılmak isteyen firma ve üyelerin 9 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 17.00’e kadar http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=a1fe701dcdb243ed9d56d4e9bff08e6e linki üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.