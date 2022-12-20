Kdz. Ereğli TSO üyelerine tarımsal kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte tarımsal kırsal kalkınma desteklerinin anlatıldığı toplantı düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO Hizmet binasında bu gün saat 11.00’de düzenlenen toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özkan, Meclis Üyesi Okan Duru, Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bilson Yılmaz, Alaplı Ziraat Odası Başkanı Oktay Türkyılmaz ile çok sayıda TSO üyesi ve çiftçiler katıldı.

Keleş “Zonguldak Tarımsal Kalkınma Desteği olan iller arasında değil”

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş amaçlarının ilçede sektörel çeşitliliği arttırmak olduğunu belirterek, Zonguldak’ın Tarımsal Kırsal Kalkınmanın desteklendiği iller arasında yer almadığını söyledi. Başkan Keleş ilçede hayvancılığa yönelik Organize Hayvancılık Bölgesi kurulabileceğini, bu işin hayata geçirilmesi noktasında Alaplı TSO ile ortak bir çalışmanın yürütülebileceğini söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bizimde amacımız sektörel çeşitliliğin sağlanması noktasında artık tüm dünyanın önemsediği gibi ülkemizde çok önemli olan tarım konusunu endüstriyel bir şekilde önünü açabilmek. Bu bağlamda Zonguldak ticaret odası başkanlığında bir tarım OSB kuruldu. Aslında bu bahsettiğimiz şeyin bir benzeri var tarım modellemesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Zonguldak ilinin tarımda ki en büyük dezavantajı tarımsal kırsal kalkınmanın desteklendiği iller arasında değil. Bu desteklemeyi alan 42 tane il var. Bunun içerisinde Ankara, Manisa, Samsun, Trabzon ve Kastamonu olmasına rağmen Zonguldak ili bunun dışında kalmış. Göreve geldiğimizden beri yaklaşık 4,5 seneden beri her platformda dile getiriyoruz. Devletimiz yine TKDK içinde kullanılmayan bu kaynağı ki bu kaynağın büyük bir çoğunluğu kullanılmıyor. Diğer illere aktarılması yoluyla bu parayı bölüştürmeye çalışıyor. Farklı alanlar var, bizimde yatırımcı olmak istediğimiz alanlar var. Umarım bunların önünü açabiliriz.”

Hibe destekleri 5bin TL ile 7 milyon TL arasında

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimine kendilerine böyle bir imkan sundukları için teşekkür eden Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bilson Yılmaz, tarımsal kırsal kalkınma desteklerinin en küçüğünün 5 bin, en büyüğünün ise 7 milyon TL olduğunu söyledi. Yılmaz konuşmasında şu bilgileri verdi: “Aslında baktığımız da 5 bin TL’den başlayıp 7 milyon TL’ye kadar olan geniş bir yelpazede hibe desteklerimiz mevcut. Bunlar 2 ana başlıkta toplanmış. Alında birbirinden çok farklı kavramlar, bu iki başlıkta toplanan ama 3 ayrı bölümde değerlendirilebilecek bu destekleme modellerimiz. Biri 5 bin TL ile 500 bin TL aralığında. Bunlar daha çok bu yöremizde bizim motorlu çapa makinası olarak adlandırdığımız ancak yöresel adıyla da ‘patpat’ diye tabir ettiğimiz %90 a yakın başvurular bu makinaya gelen makine ve ekipman hibe desteğimiz var. Bunun alt limiti 5 bin TL, üst limiti 500 bin TL. Bunun neden şimdi yöresel adıyla patpatla ilişkilendirdim? Tabi bir sürü makinaya; ceviz soymasından tutun da römorkundan hasat, harman makinalarından, toprak işleme makinalarından, pülverizatöründen, motorlu tırpanından bir sürü kalemde makine ve ekipmana hibe desteği veriyoruz ama en fazla bize bu kısımdan başvuru geldiği için özellikle Ereğli ve Alaplı bölgesinden. Araziler engebeli ve küçük parçalı olduğu için kullanımda vatandaşımızın daha çok işine yarıyor. Bu hibe desteği en küçük ölçekli ama en çok başvurusu olan hibe desteklemesi modelimiz. Makine ve ekipman hibe desteğine KDV hariç fiyatlar üzerinden %50’si bakanlığımızca hibe yöntemiyle destek veriliyor. Bu hibe desteğinin başvuruları açıldı. Başvuru süresi ise 20 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden online olarak yapılıyor. Bize herhangi bir şekilde gelip te evrak getirmenize gerek yok. Bu söylediğim gibi daha küçük ölçekli bir hibe desteği. Daha çok çiftçilerimize yönelik bir destekleme modeli. 2. Ana başlığımızda ekonomik yatırımlar diyoruz. Bu destekleme modelimiz çiftçilerden daha çok orta ve büyük ölçekli yatırımcılara hitap eden bir destekleme modelimiz. Çünkü bunun alt limiti 1 milyon TL’den başlıyor, üst limiti ise 7 milyon TL. Bu destekleme modelinde daha çok tarımsal ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine ve depolanmasına, daha çok sanayiye yönelik. Biz ürünümüzü tarlamızda yetiştirdik, ondan sonra ortaya bir ürün çıktı. Biz bunu işleyeceğiz, paketleyeceğiz, depolayacağız sonrasında da piyasaya, pazara sunacağız. Bu destekleme paketi daha çok iş adamı diye tabir ettiğimiz insanları ilgilendiriyor. Çünkü bir işletme ortaya çıkaracağız. Bu modelinde başvuruları aynı şekilde internet üzerinden 10 Şubat’a kadar yapılacak. Az önce bahsetmiştim, bir çiftçilerimize yönelik bir destekleme modelimiz vardı, 5 bin TL ile 500 bin TL aralığında. Bir tanede tarımsal ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine, depolanmasına yönelik çıkan ürünü pazara, tüketiciye yönelik destekleme modeli. Şimdi bu modellerin arasına bir tane daha destekleme modeli koydular. Bu destekleme paketine de aile işletmeciliğine yönelik destekleme paketi var. Bununda alt limiti 50 bin TL üst limiti ise 1 milyon TL. 2 destekleme modelimizin arasında böyle bir destekleme modelimiz de var. Bu destekleme modelimizin de başvuruları başlamış durumda, yine aynı şekilde başvurular internet üzerinden yapılacak. Bu başvuru şekillerinden, destekleme modellerinden makine ve ekipman desteğine başvurmak biraz daha kolaydır. Vatandaşımız kendi bilgisi becerisiyle gidip herhangi bir ekipman bayisine ‘bir makinayı beğenip almak istiyorum’ dediği zaman ekipman bayilerimizin hepsini Zonguldak genelinde topladık. Makine ve ekipman bayilerine gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Çevrenizde makine ve ekipman için başvuru yapacak kişiler varsa, bayiye git, makinanı beğen, başvuru yolu ve yöntemi neymiş, bayiden öğren diyebilirsiniz. Bugünkü asıl konumuz birazcık daha üst ölçekli 1 milyon TL ile 7milyon TL arasında dedik. İşleyip paketleyip, depolayıp ondan sonrada ürünümüzü pazara sunacağız. Bu destekleme modeline yönelik asıl amacımız burada bulunmamızın ana fikri.”

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nde görevli mühendisler Erdal Işık, Behir Demirtaş ile Derya Uzunçam, desteklerin alanı, apsamı, miktarı ve nasıl yapılacağına yönelik olarak katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler verdi ve katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi.

Toplantı sunumun ardından sona erdi.