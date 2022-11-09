Kdz. Ereğli TSO Üsteğmen Ali Akçay’a projelerini anlattı

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’yı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Gül, Ali Özkan ve Mete Yazıcı, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’yı makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli ilçemiz üzerine sohbet gerçekleştirilen ziyarette, Kdz. Ereğli TSO’nun projeleri hakkında istişarede bulunuldu.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş güzel ağırlamalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça’ya teşekkür etti.