Kdz. Ereğli TSO, tersanelerin yeniden canlanması için çalışıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçede faaliyet gösteren tersaneler bölgesindeki iki tersaneciye tapularının kazandırılmasının ardından, şimdi de TPAO’nun Filyos’ta yapacağı yatırımlarla ilgili tedariklerinin Ereğli’de ki tersanelerden karşılanması için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçedeki tersaneler bölgesinin yeniden canlanması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hem hükümet nezdinde hem de Zonguldak ve Ereğli’de çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, “Bu çalışmalarımız neticesinde özellikle Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu’nun girişimleri ile ilçelimizdeki iki tersanenin tapusunun alınmasını sağladık” dedi.

Başkan Keleş, tersaneler bölgesinin canlandırılması için TPAO’nun Sakarya Gaz Sahası ve Filyos bölgesinde yapacağı yatırımlarla ilgili bazı tedariklerinin Kdz. Ereğli’de ki tersanelerden karşılanması için girişimlerde bulunduklarını ve olumlu neticeler alınmaya başlandığını vurguladı. Keleş açıklamasında şu bilgilere yer verdi; “Kdz. Ereğli TSO olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Filyos’ta yapacağı yatırımları yakinen takip ediyoruz. Bununla ilgili olarak, TPAO yetkilileri ve bölge milletvekillerimiz nezdinde Kdz. Ereğli’deki tersanelerin canlandırılması için girişimlerimiz oldu. TPAO tarafından Sakarya Gaz sahasında tespit edilen gaz rezervinin karaya ulaştırılması, burada yapılacak kuyu ve platform çalışmaları, boru hattı, karada yapılacak yatırımlar ve özellikle platform servis gemilerinin temini noktasında Kdz. Ereğli’de ki tersanelerimizin kurulu gücü ve tecrübelerinden yararlanmasını istiyoruz. Hem TPAO yetkilileri hem Zonguldak milletvekillerimiz hem de bürokratlarımızla yaptığımız görüşmeler şu ana kadar olumlu şekilde seyir etmektedir. TPAO’nun yapacağı yatırımlarla ilgili ihtiyaç duyacağı yukarıda bahsettiğimiz birçok kalemin Kdz. Ereğli’den karşılanması projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesinde hem ekonomik hem de zaman açısından büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca, Kdz. Ereğli’de ki tersanelerimizin de yeniden canlanmasını, önemli oranlarda istihdamın artmasına yol açacaktır. Bizler Kdz. Ereğli TSO olarak, sürecin takipçisi olamaya devam edeceğiz.”

Başkan Keleş ayrıca Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi başta olmak üzere ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar noktasında katkı sağlayan ve projelerine destek olan herkese teşekkür etti.