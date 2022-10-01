Kdz. Ereğli TSO seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı

Kdz. Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri için üyeler oy kullanmaya başladı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 7 meslek komitesindeki seçimleri için oy kullanma işlemi Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Seçimlerde mevcut Başkan Arslan Keleş mavi liste ile diğer aday Niyazi Özcan ise beyaz liste ile yarışıyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı seçimlerde oy kullanma işlemi akşam saat 17.00’de sona erecek. Oy kullanacak üyeler salona üst aramaları yapılarak alınıyor.