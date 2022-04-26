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Kdz. Ereğli TSO sac ve nakliye sektörü temsilcileri ile iftarda buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından sac ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren TSO üyesi firmaların temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

ZONGULDAK 26.04.2022, 23:04
Kdz. Ereğli TSO sac ve nakliye sektörü temsilcileri ile iftarda buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından sac ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren TSO üyesi firmaların temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Eski Bağlık Restaurant’ta düzenlenen iftar programı öncesi Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte kapıda karşıladı. İftar programında tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan davetliler Pestilci Camii İmam Hatibi Nurcahit Candan’ın yaptırdığı iftar duasına eşlik etti. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, programda masaları tek tek gezerek sektör temsilcilerini selamlayarak sohbet etti. Başkan Keleş iftar programında yaptığı konuşmasında davete katılan herkese teşekkür etti. Keleş konuşmasında “Bu gün birbirinden değerli konuklarımız var. Odanın gerçek sahipleri, sizler varsınız. Aramızda Şoförler Odası Başkanımız Cevdet Civelek, daha önceki dönemlerde odamızda görev yapmış abilerimiz var. Bu gün Kdz. Ereğli için acı ve üzücü bir gün. Şehidimiz var. Henüz 22 yaşında Doğukan kardeşimizi kaybettik. Vatanını savunurken maalesef cephede rahmetli oldu. Allah kendisine rahmet eylesin, kederli ailesine sabırlar versin. İşletme sahibine ve çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli TSO yönetimi olarak 4 yıldır görev yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu şehri büyütmeye, ekonomik hacmi büyütmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Uzun zamandır pandemi nedeniyle bir araya gelemedik. Uzun zamandır birbirimizi göremediğimiz arkadaşlarımız var. Sizlerle bir arada olmaktan son derece keyifliyim. Çıkıp birileri şatafatlı iftarlara katılım gibi fesatça laflar ediyorlar ama Ramazan ayındaki bu sofraların bolluk ve bereketi başka bir yerde yok. Buradaki bütün şatafat sizlerin burada olması, başka bir şatafat yok. Bu yüzden katılımınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu şehirde birlikte kazanıp, bu şehirde harcaması, yarın bu şehrin daha zengin olması. TSO’nun 2 bin 650 üyesi var. Bu gün burada sadece iki grup olarak toplandık. Sac ve nakliye grubu olarak toplandık. İlk iftarımızı, gıda, hizmet ve perakende sektörü olarak yapmıştık. İftar verdiğimiz mekanları da dağıtıyoruz, herkese dokunmak istiyoruz. Burada harcanan para bizim değil sizin paralarınız. Sizin paranızı harcarken de en hesaplı şekilde harcıyoruz, 1 liranıza ziyan getirmiyoruz. Şatafattan bahsedenler bizlerin 1000’in üzerinde aileye yardım dağıttığımızı da bilmezler. Bu gıda yardımları da bizim değil, sizlerin hayır ve hasenatları. Kolilerin başında fotoğraf çektirip şov yapmadığımız için bilinmeyebilir. Biz yine şov yapmayacağız. Bizim işimiz şov yapmak değil, iş yapmak, gurbetteki insanlarımıza ve Ereğli’de iş yapan insanlarımıza daha iyi şartlar sağlayabilmek. Son iftarımızı da inşaat ve imalat grubu olarak yine bir başka yerde yapacağız. Şunu görüyorum; insanlar bir arada olmayı, TSO ile bağdaşmayı özlemişler. İyi ki varsınız. Herkese tekrar teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Başkan Keleş konuşmanın ardından davete katılan sektör temsilcileri ilke çay içip sohbet etti.

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