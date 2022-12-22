Kdz. Ereğli TSO ’Kobigel-Kobi Gelisim’ destek programını açıkladı

KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile ‘Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı dahilinde 2022 Proje Destek Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

KOSGEB ve Kdz. Ereğli TSO işbirliği ile düzenlenen toplantıda, KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven Aktaş ile Uzman Arda Altınöz; Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı dahilinde bütçeleme, geri ödeme-hibe ve süreçler konularında bilgilendirmede bulundu. Düzenlenen toplantıya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TSO yöneticileri, muhasebeci mali müşavirlerle ve üyeler katılım sağladı. Söz konusu çağrıya rekabet gücü ve verimliliği artırmak isteyen işletmeler başvurabilecek.

Bilgilendirme toplantısında sunu eşliğinde konuşan KOSGEB Zonguldak İl Müdürü Güven Aktaş ile Uzman Arda Altınöz; Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı’nın dahiline, uygun proje konuları başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri konulu toplantıda detaylı bilgilendirmede bulundu. Altınöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ Uzun süredir yoğun bir taleple beklenen “Kobigel” kobi destek programı 3 farklı kategoride çağrıya çıkmış bulunmakta. Birincisi ve ikincisi, dijital teknolojileri üretenler veya bu dijital teknolojileri kendi imalat sürecine entegre etmek isteyenler için. Üçüncü çağrı ise dijitalleşmek dahilinde herhangi bir kısıtlama bulunmadan üretim kapasitesini arttırmak isteyen işletmeler için. Burada önemli olarak son başvuru tarihini kaçırmamanız gerekiyor. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023. Öncelikle kobi tanımına biraz değinelim, yönelik çalışan sayısı 250’den az ve aynı zamanda net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi biri 250 milyon TL’yi aşmayan işletmeler kobi tanımına girmektedir. Bu tanımın altında öncelikle orta büyüklükte işletmeler bulunmakta. Eğer çalışan sayısı 50’nin altında ve aynı zamanda yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi biri 50 milyon TL’yi aşmıyorsa bu işletme küçük işletme, yıllık çalışan sayısı 10’un altında ve aynı zamanda net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi biri 5 milyon TL’yi aşmıyorsa da bu işletme mikro işletme olarak sınıflandırılıyor. Destek çağrılarından bahsetmek gerekirse 01 ve 02 olan çağrılar dijitalleşme ile ilgili. İlk sıradaki dijitalleşmeye yönelik ürünleri üreten firmalar için geliştirilmiş bir çağrı. İlk çağrıda sektör kısıtı var. Firmaların mevcut olan sektörlerde faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunlar bilgisayar, elektronik ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, hava ve uzay araçları ile ilgili makine ve ekipman imalatı ve veri işleme sektöründe firmalar faaliyet gösteriyorsa dijitalleşme dahilinde üretecekleri ürünler için destek olabiliyoruz. Herhangi bir firma ölçeği kısıtlaması yoktur kobi olarak uyması yeterlidir. Günün en önemli çağrısı ise üçüncü çağrı çünkü burada herhangi bir dijitalleşme ile ilgili kısıt yok. Ben firmamın kapasitesini arttırmak istiyorum, benim bunlara ihtiyacım var diyen firmalar başvurabilecekler. Buradaki tek kısıt ana faaliyetin imalatı olması lazım. Burada bir kısıt daha devreye giriyor, mikro işletmeler buna başvuramayacaklar, yalnızca küçük ve orta boyutlu işletmeler buna başvurabilecekler. Burada bilançonuz ile ilgili hiçbir kısıt yok.”

Toplantı Kdz. Ereğli TSO üyelerinin sorularının cevaplanması ile son buldu.