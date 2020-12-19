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Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş’in babası hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in babası Nuri Keleş hayatını kaybetti. Keleş bu gün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
ZONGULDAK 19.12.2020, 17:11
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in babası Nuri Keleş hayatını kaybetti. Keleş bu gün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak’ın tanınmış iş insanlarından, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in babası Nuri Keleş (81), Corona Virüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Merhum Keleş için ilk olarak Keleşsan A.Ş. Kozlu Şubesi önünde helallik alındı, ardından Kozlu Aziziye Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Keleş alınan helallik, kılına cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Kozlu Şehir Mezarlığı’na defnedildi.Cenaze törenine Kozlu Kaymakamı ve Vali yardımcısı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Alaplı belediye başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Murat Sesli, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Keleş ailesi ve yakınları katıldı.
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