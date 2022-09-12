Kdz. Ereğli TSO B seviye akredite oldu

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) akteditasyon yenileme denetimi sonucu “B” seviye akredite oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binası konferans salonunda gerçekleşen, akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsalar sertifika töreninde Kdz. Ereğli TSO "B" seviye akredite olarak, sertifikasını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

Tüm oda personeline gösterdikleri başarı ve özveriden dolayı teşekkür eden, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, oda hizmetlerini üst standartlara çıkarma noktasında göreve geldikleri günden itibaren çalıştıklarını söyledi. Keleş, " bu başarı benim değil, bizimdir. Tüm oda personelimizin emeği ve katkısı vardır. Odamızda üyelerimize sunduğumuz hizmetleri en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Denetleme sonucunda da bizleri bu sertifikaya layık gören herkese de teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların kendilerini geliştirdiğini anlattı. Akredite oda ve borsaların 30’dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin’deki oda-borsa seviyesine ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti.

"Yeni akreditasyon standardını belirledik"

Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve borsadan 278’inin akredite edildiğini, 35’inin de sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm oda ve borsaların akredite olmasını hedeflediklerini söyledi.

Talep ve görüşler doğrultusunda yeni hedeflere uygun, yeni bir akreditasyon standardı belirledikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret, sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk, turizm ve coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi konular da artık standardın yeni dönemde bir parçası haline geldi. Akreditasyon sisteminde tam puan 65’ti, şimdi tam puanı 100’e çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve borsaların akreditasyon sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler."

Kriterleri zorlaştırarak, oda-borsalara yeni ve daha yüksek bir hedef verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminin 20. yılında oda ve borsaları bir üst lige daha çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.(VK-