Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar Turkovac aşısı oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abülkadir Çınar, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde Turkovac aşısını yaptırdı. Çınar hastane yöneticilerini de ziyaret ederek yerli ve milli olan Turkovac aşısının önemine değindi.

Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar bu gün Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne giderek Turkovac aşısını oldu. Aşının ardından dernek yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Engin Yılmaz’ı ziyaret eden Başkan Çınar ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türk bilim adamları tarafından geliştirilen Turkovac aşısını yaptırdıklarını dile getiren Çınar “Ülkemizin birçok alanda olduğu gibi özellikle pandemi sürecinde kendi yerli ve milli aşımızı geliştirmiş olmasını önemsiyoruz. Bizde bu gün hastaneye gelerek Turkovac aşımızı olduk. İnşallah bu zorlu süreci kendi yerli ve milli aşımız olan Turkovac ile en kısa sürede atlatmış olacağız. Bu noktada emeği geçen başta bilim insanlarımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüs salgını süresince sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarına şahit olduklarını dile getiren Başkan Çınar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Çınar ve beraberindekilere teşekkür etti.