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Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar, gazeteciler gününü kutladı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar yayınladığı bir mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
ZONGULDAK 09.01.2021, 17:14
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar yayınladığı bir mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlara yansıtılmasında zor ve bir o kadar ehemmiyetli görev üstlenen gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını ifade etti. Başkan Çınar açıklamasında şu sözlere yer verdi; “10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 60. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız. Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle hali hazırda tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”
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