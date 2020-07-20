Kdz. Ereğli LGS 1.’si İmam Hatip Ortaokulu’ndan
KDZ. EREĞLİ İLÇESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HASAN EMRE DOĞAN LGS’DE İLÇE BİRİNCİSİ OLDU
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Haziran ayında yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ilçe birincisi 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan çıktı.
Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu LGS’de öğrencilerinin birinci çıkmasının gururunu yaşıyor. Kdz. Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Emre Doğan LGS’de ilçe birincisi oldu. İlçe birincisi olmanın gururunu yaşayan Hasan Emre Doğan, bu başarıyı elde etmesinde büyük emekleri olan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve kendisini her zaman destekleyen ailesine teşekkür etti. Bir İmam Hatip’li olarak elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, okulda aldığı eğitim sayesinde bu başarıyı yakaladığını dile getirdi. Doğan ayrıca LGS’de tercihini Kartal İmam Hatip Lisesi olarak yapacağını söyledi.
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