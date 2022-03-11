Kdz. Ereğli Kızılay yönetimi, protokolü ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen genel kurul sonrası Kürşat Yağız başkanlığında göreve gelen Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube yönetimi ilçe protokolünü ziyaret etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız yönetim kurulu üyeleri Ramazan Toprak, Şakir Bayram, Muhsin Aydın, Nusret Burak Öztürk, Buğra Sayınkaplan ve Kızılay Kan Bağış Kazanım Uzmanı Elif Duman ile birlikte protokol üyelerini ziyaret etti. Başkan Yağız ve beraberindekiler Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Kızılay’ın gücüne güç katabilmek için bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulduğu belirtildi.