Kdz. Ereğli Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından otomobil firması ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, pandemi sürecinde kan stoklarının azaldığını belirterek Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren otomobil firması ile iş birliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade etti. Firması Sahibi Muhammet Aydın’a düzenlenen kampanyadan ötürü teşekkür eden Başkan Ciğer konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Özellikle firma sahibi Muhammet bey’e kan bağış kampanyası için teşekkür ederiz. Pandemi döneminde kana çok ihtiyaç duyuyoruz. Kan bağışının önemli olduğu bu günlerde kan bağış kampanyası düzenlemenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ünite kanın bile 3 hayat kurtardığı ve kan bağışı oranlarının çok düşük olduğu zamanımızda bir ünite kanı bile önemsiyoruz. Bu anlamda yılbaşında özel ve otizmli çocuklarımız için sağlamış olduğu desteklerden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. O mutluluk ve sevinci beraber bizlerde yaşamış olduk. Bu tür çalışmalarımızı Ereğli’deki firmalarımız ile yapmaya devam edeceğiz."

Kan bağışının önemine vurgu yapan firma sahibi Muhammet Aydın, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesine teşekkür etti. Aydın, “Pandemi sürecinde azalan kan bağışı ve kan stoklarına destek olmak amacıyla Kdz. Ereğli Kızılay Şubesi iş birliği içerisinde bir kan bağış kampanyası düzenledik. Öncelikle bizleri kırmayarak firmamız önünde kan bağış kampanyamıza destek olan Kızılay Kdz. Ereğli Başkanı Yaşar Ciğer ve tüm ekibine teşekkür ederim. Beklediğimizden daha güzel bir rağbet oldu. Bu da bizleri mutlu etti. Kan vermeyi bir vatan görevi olarak görüyoruz ve bir ünite kanın 3 can kurtardığı bilincindeyiz. Umarım bizlerde diğer insanlara örnek oluruz ve kan bağışçı sayısı artar. Bugün aynı zamanda kan veren tüm Opel Ailesine, Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Murat Sesli ve bağışta bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.