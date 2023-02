Kdz. Ereğli Kızılay binlerce depremzedeye yardım ulaştırdı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, 6 Şubat tarihinden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay bölgelerinde binlerce depremzedeye Kdz. Ereğli’den yapılan yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Şu ana kadar toplamda 46 tır,9 kamyon, 2 kamyonet yardımı depremzedelere güvenle ulaştırdıklarını anlatan Yağız, bölgede 76 gönüllü ve 2 profesyonel Kızılay ekibinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana yaptıkları yardımlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Ada Beşir Uçar’ın “Çok üzgünüz. Ülkemizde meydana gelen bu depremde hep yanınızdayız” notuyla gönderdiği ve kendilerini çok duygulandıran yardımını deprem bölgesine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yağız “Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem gerçekten çok üzücü bir yıkıma neden oldu. Bizler deprem haberini aldığımız ilk dakikadan itibaren Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak hemen harekete geçtik ve deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlar doğrultusunda yardım toplamaya başladık. Kdz. Ereğli’de yüzlerce çocuk, genç, kadın, erkek, öğretmen yüzlerce gönüllü ile ile bir araya gelip yardımları organize ettik. Topladığımız yardımları da güvenli bir şekilde deprem bölgesine ulaştırdık. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak 6 Şubat’tan bu yana Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerimize 76 gönüllü, 2 profesyonel ekibimizle birlikte 9 tır ve 3 kamyon gıda malzemesi, 3 tır ve 1 kamyon giyim malzemesi, 2 tır ısıtıcı, 12 adet jeneratör, 1 tır ve 1 kamyon hijyen malzemesi, 1 tır ve 1 kamyon bebek bezi ve maması, 4 tır muhtelif eşya (kesme taşı, kriko, manivela, caraskal, el feneri), 14 tır ve 1 kamyon su, 1 tır, 2 kamyon ve 2 kamyonet battaniye, 2 adet konteynır ve 25 sivil araç olmak üzere toplamda 46 tır, 9 kamyon, 2 kamyonet yardımı ulaştırdık. Bu yardımları bölgedeki gerek AFAD ve Kızılay ve gerekse bölgeye Kdz. Ereğli’den giden 76 gönüllümüz ile birlikte ihtiyaç sahibi depremzedelerimize dağıtımını sağladık. Adıyaman’da yaklaşık 6 gündür yemek dağıtımı yapan 25 Genç Kızılay Gönüllüsü ilçeye geri dönerken, yerlerine bölgeye gelen 25 Genç Kızılay Gönüllüsü farklı noktalarda kurulan aş evi ve mobil araçlarda depremzedelere üç öğün yemek ve yardım dağıtımlarını sürdürüyorlar. Şube Başkanı olarak bende deprem bölgesinde görev yapıyorum. Burada gerçekten çok büyük bir yıkım ve çok büyük acılar var. Ancak Yüce Türk milletinin ve devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesi ile birlik ve beraberlik içerisinde bu felaketinde üstesinden geleceğimize, her bir depremzedenin yarasını saracağımızdan hiçbir endişem yoktur. Depremin ilk gününden itibaren Kdz. Ereğli halkının yaptığı yardım organizasyonlarında ve deprem bölgelerinde ki çalışmalarda bu felaketin üstesinden geleceğimizi göstermiştir. Ben bu gün itibariyle ilçeye dönerek çalışmalarımızı Kdz. Ereğli’den yönetmeye devam edeceğim. Ben ilçeye dönerken nöbeti devir alan Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi Başkan Yardımcımız Şakir Bayram hemen bölgeye gelerek burada ki koordinasyonu sağlamaya devam edecek. Kdz. Ereğli halkımız hiç endişelenmesin. Yaptıkları her yardım güvenli bir şekilde ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaşıyor, ulaşmaya da devam edecek. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi’ne bağışta bulunan Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Kdz. Ereğli Deniz ticaret Odası Meclis Başkanı Kamil Ustaoğlu, Ahos Otel Sahibi Engin Aygün başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza, Kızılay kadın ve gençlik kollarında görev alan tüm ekiplerimize, yardımların organizasyonunda gönüllü çalışan tüm Kdz. Ereğli halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah her birinden razı olsun. Gerçekten çok büyük katkılar sunuluyor. Tabi her şey bitmiş değil. Hiç ara vermeksizin tüm Kdz. Ereğli halkı ile beraber elimizden gelen tüm imkanlarımızı deprem bölgesine göndererek depremzedelere sahip çıkmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Başkan Yağız deprem bölgesinden Kdz. Ereğli’ye gelen depremzedelerin barınma başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yağız ayrıca yardım malzemelerinin toplanmaya başladığı ilk günden itibaren tüm gönüllülerin gelen ikinci el giyim ve diğer malzemeleri ayırdığını ve 2. el kıyafet ve eşyaların deprem bölgesine yollanmadığını ifade etti. Yağız bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yarlılara acil şifalar diledi.