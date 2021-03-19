Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği kongresi yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği kongresi yapıldı.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği binasında yapılan kongrede mevcut başkan Necati Günay ile Şafak Erel yarıştı. Mavi Liste ile seçime giren Şafak Erel 43 oy alarak Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’nin yeni başkanı olurken, beyaz liste ile seçime giren Necati Günay 36 oy aldı.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yeni Yönetim Kurulu listesi Şafak Erel’in başkanlığında şu isimlerden oluştu: Hüseyin Orhan, Çiğdem Koç, Recep Akkaya, Fedai Kaçar, İlknur Özen, Vedat Kılıç, Erdoğan Kutlu, Haydar Yağız

Kongrenin ardından 2 başkan poz verirken, başkanlığa seçilen Şafak Erel, “Kazanan gazeteciler oldu, birlik beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacağız” dedi.