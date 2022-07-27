Kdz. Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hız kazandı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli-Devrek arası karayolunda Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatları sonrası çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek yol yapımının kendi dönemlerinde biteceğini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, teşkilat mensupları, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Müteahhit Firma Yetkilisi ve Armutlucuma bölgesinde bulunan köy muhtarları ile birlikte; Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulundu. Yerinde ve harita üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından bir açıklama yapan Bozkurt, Ereğli-Devrek yolundaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti: “Karayolları 15. Bölge Müdürümüz Sayın Yüksel Oğuzhan, Mühendislerimiz, Müteahhit Firma Yetkilisi, teşkilat mensuplarımız ve güzergâhta bulunan köylerimizin Muhtarları ile birlikte; Ereğli-Devrek yolunda ve akabinde Kızılcapınar, Elmacı, Ören ile Kepez yollarında incelemelerde bulunduk. Devam eden yol çalışmalarını yerinde gördük. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de Ereğli-Devrek yoluydu. Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun ilçemize ziyaretinde yolun 2023 yılına kadar bitmesi yönündeki talimatları sonrası, çalışmalar çok yönlü olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan yol genişletme, düzeltme ve sağlamlaştırma işlemleri yapılıyor; diğer taraftan da istinat duvarları yükseliyor. Ereğli-Devrek yolunda hummalı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de ifade ettiğim gibi, inşallah bu yol bizim dönemimizde bitecek; Armutlucuma bölgemiz rahata kavuşacak ve Ereğli ile Devrek birbirlerine daha yakın olacak.”