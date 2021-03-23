Kdz. Ereğli Belediyespor’un rakipleri belli oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. bölge 3. grupta mücadele edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz yıl ara verilen Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yeni sezon başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 26 Şubat’ta yaptığı paylaşımla müjdeyi vermiş ve liglerin 17 Nisan’da başlayacağını duyurmuştu. 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grup kuraları kura çekimi bugün yapıldı.

17 Nisan’da başlayacak Bölgesel Amatör Lig’de Kdz. Ereğli Belediyespor 5. bölge 3. grupta mücadele edecek. Ereğli Belediyespor’un rakipleri Kilimli Belediyespor, Devrek Belediyespor, Akçakocaspor, Çilimli Belediyespor, Beyköy Belediyespor oldu.

Covid-19 salgını dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3’er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL’a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak.

4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.