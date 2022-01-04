Kdz. Ereğli Belediyespor Hüseyin Demir’i kadrosuna kattı

BAL Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun beyazlı ekip futbola Kdz. Ereğli Belediyespor’da başlayan ve bir çok takımda profesyonel futbol oynayan ön libero Hüseyin Demir’i kadrosuna kattı.

Eflatun beyazlı ekip futbola Kdz. Ereğli Belediyespor’da başlayan ve bir çok takımda profesyonel futbol oynayan son olarak Yazgat 1959 forması giyen ön libero Hüseyin Demir ile anlaşmaya vardı.

Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, transfer komitesi yönetim kurulu üyeleri ile Başkan Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hüseyin Demir, futbola başladığı Kdz. Ereğli Belediyespor’da şampiyonluk hedefi doğrultusunda katkı vermek için takıma katıldığını belirterek mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Posbıyık ise yeni transferin hayırlı olması temennisinde bulunarak kendisine başarı dileklerini iletti.

Hüseyin Demir ziyaretin ardından takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada Hüseyin Demir ile ilgili şu bilgilere yer verildi; Ön libero, son oynadığı takım Yozgat 1959, Karıyeri: 247 profesyonel lig, 55 Bal ligi maçı, 1 Süper lig maçı oynadı. Türkiye kupasında 11 maça çıkarken, TFF 2. Lig de 93 maçta 3 gol, TFF 3. Lig de 142 maçta 7 Gol ve Bal Ligi’nde 55 maçta 5 gol kaydetti.