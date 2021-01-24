Kdz. Ereğli Belediyesinden temizlik seferberliği

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda tüm ekipleriyle seferber oldu, kentin her bir noktasında kar temizliği yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonunda tüm ekipleriyle kentte kar temizliği yaptı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Su Kanalizasyon İşleri, Destekleme Hizmetleri, İşletme İştirakler, Veterinerlik İşleri, Zabıta ve İtfaiye ekipleri ile diğer müdürlüklerin araç ve ekip desteğiyle kar temizliği için seferber olan Kdz. Ereğli Belediyesi, çarşı merkezinden sonra Ofis yolu, Erdemir Caddesi ve Hatip Sokak üzerinde kar kütlelerini kaldırma çalışmalarına devam etti. Kaldırım ve yürüme yollarında kar temizliği sürüyor. Ekipler kar yağışının daha yoğun olduğu Kepez bölgesindeki otobüs duraklarını temizledi. Çarşı merkezi yıkandı, kar yağışında zarar gören ağaçlar budanıp, tehlike oluşturan dallar toplandı.

Hasar gören su hatları tamir edildi

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle hasar gören su hatlarında bakım, onarım çalışması yaptı. Topçalı ve Hamzafakılı bölgesi su hattında toprak kayması nedeniyle oluşan arıza giderildi. Ayrıca kanalizasyon ekipleri, yağış sonrası eriyen karların oluşturduğu su birikintileri ile hatlarda oluşacak tıkanmaları önlemek için kanalizasyon alt yapı sisteminde çalışma yaptı.

Sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi

Yoğun kar yağışı sonrası çöp konteynırlarına ulaşılamayan noktalarda oluşan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı. Çalışmalar belirlenen program dahilinde kentin her bir noktasında devam ediyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 110 ayrı noktada besleme çalışmaları yapıldı.

Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sahada çalışan ekiplere destek oldu, kendi görev alanlarında hizmetlerine devam etti.