Kdz. Ereğli Belediyesi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi mahallelerde yaptığı yol, su hattı, yağmurlama hattı, korkuluk ve kaldırım onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin kentin bir çok noktasında ihtiyaç duyulan hizmetleri kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi basın bürosundan çalışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bağlı şantiye ekipleri kentin bir çok noktasında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapıyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Kestaneci Mahallesi’nde yeni yapılan su deposunun 500 metrelik bağlantı çalışmalarına devam ediyor. Aktaş Kıracı’da 300 metre uzunluğunda 63 milimetrelik borularla şebeke hattı yenilemesi yapılıyor. Sarıkokmaz Mahallesi 1 No’lu Molla Ahmet Sokak üzerinde yağmurlama hattı çalışmaları sürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Uzun Mehmet Mahallesi’nde 250 metre uzunluğunda bağlantı yolu, 100 metre uzunluğunda demir korkuluk yapıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım onarım çalışmalarına devam eden ekipler, Kırmacı Mahallesi’nde yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Sarıkokmaz Mahallesi 1 No’lu Molla Ahmet Sokak üzerinde devam eden yağmurlama hattı çalışmasının ardından kilit parke çalışmalarını yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm ekipleriyle kenti temiz tutmak için sahada çalışmalarına devam ederken Park Bahçeler Birimi de sahada kışlık bakım çalışmalarını sürdürüyor.”