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Kdz. Ereğli Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden itibaren karla mücadele çalışmalarını yürüten şantiye ekibini ziyaret ederek, tüm ekiplerin seferber olduklarını her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.

ZONGULDAK 22.12.2021, 21:00
Kdz. Ereğli Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden itibaren karla mücadele çalışmalarını yürüten şantiye ekibini ziyaret ederek, tüm ekiplerin seferber olduklarını her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentte etkisini sürdüren kar yağışına karşı belediye ekiplerinin verdiği mücadeleyi sahada denetledi.

Sabah erken saatte Ereğli’yi dolaşan Başkan Halil Posbıyık, şantiye ekibini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert’ten bilgi alan Başkan Posbıyık, çalışanlara ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu, çalışmalarında kolaylık diledi. Buradan belediyede oluşturulan kriz masasına geçen Başkan Posbıyık, şu değerlendirmede bulundu: “Sabah erkenden sahaya çıktım ve dolaştım. Ana yollarımız tamamen açık. Sadece ara sokaklardan ‘Arabamı çıkaramıyorum’ gibi tali şikayetler var. Dün akşamdan itibaren makine operatörlerini, kamyon ve tuz aracı şoförleri ile diğer işçilerimiz için şantiyede yatakhane kurduk. Yemeklerini de şantiyede veriyoruz. Sabaha kadar iş başında elemanlarımız. Orada yatıp, orada yiyip içiyorlar ve anında müdahalede bulunuyoruz. Kdz. Ereğli Belediyesi kar yağışı için, don olayı için bütün hazırlıklarını yaptı. Tuz stoklarımızı yaptık. Şuanda şantiyeden geliyorum, atölyede hiçbir aracımız, kamyon ve makine arızalı değil. Kriz masası kurduk. Ereğli’nin her tarafını buradan izliyoruz. Yolların açık, kapalı olup olmadığını, araçların hangi istikamete gittiğini takip ediyoruz. Hangi istikamette sıkıntı varsa araçları o tarafa yönlendiriyoruz. 24 saat kriz masası görevinin başında. Araç yolunun dışında yaya yollarını da temizliyoruz. Bütün işçilerimizi seferber ettik. Temizlik İşleri, Park Bahçeler, otoparklarda çalışan arkadaşlarımızın hepsini yaya yollarını açmaları için görevlendirdik. Ellerinde kar küreme aletleriyle Ereğli’nin her tarafında kaldırım temizliği yapıyorlar. Bu yeterli değil, vatandaşlarımızın özveride bulunması lazım. Herkesin kapısının önünü temizlemesi lazım. Kendi dükkanının önünü, mağazasının önünü, işyerinin önünü hatta mahallesindeki apartmanın önünün temizlenmesi için yardımcı olmaları lazım. Belediyedeki işçilerle her kapının önünü temizlememiz mümkün değil. Topyekun çalışmayla, birliktelikle hiçbir problem kalmayacağına inanıyorum.”

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, diğer müdürlüklerin de personel desteğiyle sabahın ilk ışıklarıyla beraber çarşı merkezi ile işlek caddelerde yayalar için kar temizliğine başladı. Çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak gün içinde devam etti.

600 kilometrelik yol ağı temizleniyor

Kdz. Ereğli Belediyesi 600 kilometrelik yol ağında her hangi bir aksaklık yaşanmaması için gece boyunca seferber oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları her yönüyle sürüyor. Kentteki rampalı yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan yol açma çalışmalarına devam ederken hastane yolu rampası başta olmak üzere araçların zorluk yaşayabileceği rampalı yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar ihtiyaç duyulan noktalarda devam ediyor. Hastane yolu, Kepez, Belen, Aktaş, Kestaneci, Ömerli ve Toki bölgesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Belediyeye ait iş makineleri özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun olan kar yağışına karşı yol açma çalışmalarını sürdürüyor, ring seferleri yaparak ana arterler başta olmak üzere araç yoğunluğunun olduğu yolların kapanmasına izin vermiyor.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Kdz. Ereğli Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı mücadelesini sürdürürken sokaktaki canlara da sahip çıktı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 ayrı noktaya yiyecek bıraktı. Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, soğuk havalarda besleme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek; “Minik dostlarımız aç kalmasın diye düzenli olarak bir çok noktada besleme yapıyoruz. Sizler de evinizin çevresindeki sokak hayvanlarına bir kap su ve yemek bırakabilirsiniz” dedi.

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