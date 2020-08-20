Kdz. Ereğli Belediyesi işçi alımı iddialarını doğrulamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’ne ’20 yeni işçi alınacağı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kdz. Ereğli Belediyesi, mevcut kadrosu ile çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Ereğli Belediyesi’ne 20 yeni işçi alınacağı yolunda kamuoyuna yansıyan haberler üzerine Belediye Başkanlığı’ndan bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Ereğli Belediyesi çalışmalarını mevcut kadrosu ile büyük bir özveriyle sürdürmekte olup, yeni işçi alımı söz konusu değildir."