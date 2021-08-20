Kdz. Ereğli Belediyesi aşure dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Muharrem Ayının hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini dileyerek, vatandaşlara elleriyle aşure servisi yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl Muharrem ayında da sürdürdü. Çilekli kadın heykelinin yanında gerçekleştirilen aşure dağıtımında, vatandaşlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan aşureyi paylaştı.

Posbıyık, “Muharrem ayı, bereket ayı”

Başkan Posbıyık konuşmasında, “Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Aşure günü etkinliğimize hoş geldiniz. Muharrem ayındayız, aşuremizi hazırladık. Bu günler, birlik ve beraberlik günleri. Bu duygularla bir araya gelebilmek önemli. Ereğli’mize, memleketimize hayırlar ve bereket getirsin. Muharrem ayımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı’nın okuduğu duanın ardından Başkan Posbıyık, Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.