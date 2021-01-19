Kdz. Ereğli Belediyesi acil hastaların yardımına koşuyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan acil hastaların yardımına koştu.

Kdz. Ereğli’de 2 gündür etkisini artıran kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan acil hastalar için Belediye ekipleri seferber oldu. Zabıta ekipleri, 53 hastayı diyaliz merkezleri ile hastanelere taşıdı.

Yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla seferber olan Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri, bir yandan kapanan yolları açmaya çalışıyor, diğer yandan acil hastaların yardımına koşuyor. Zabıta Müdürü Halit Aydın, kapanan ara sokaklarda evlerinden çıkamayan acil hastaların Zabıta’nın 4x4 hizmet aracı ile alınarak hastanelere ve diyaliz merkezlerine taşındığını, tedavileri biten hastaların da evlerine götürüldüğünü söyledi. ‘Alo 153 Zabıta’ hattını arayan vatandaşların yardımına koşmaya devam ettiklerini ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla ekiplerimizi ve araçlarımızı seferber ettik. Bize ulaşan ihbarlar neticesinde 2 günde 53 hastaya yardım ettik. Evlerinden alıp diyaliz merkezleri ve hastanelere taşıdık, tedavileri sona erenleri tekrar evlerine götürdük. Hastanede nöbeti olan hemşire ve doktorlarımıza da yardımcı olduk. Bunun yanında kömürü biten vatandaşımıza kömür taşıdık, benzer diğer ihtiyaçları olanların da ihtiyaçlarını karşıladık. Kötü hava koşulları süresince bize ulaşan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz.”