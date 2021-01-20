Kdz. Ereğli Belediyesi 75 noktada besleme çalışması yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için çalışmalarına 4 iş makinesi ve 4 kamyon daha ilave edildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı 600 kilometrelik yol ağını temizlemek için tüm ekipleriyle seferber oldu.

Belediyenin karla mücadeledeki 20 araçlık filosuna Başkan Halil Posbıyık’ın ilgili müdürlüklere talimatıyla, müteahhit firmalardan 4 iş makinesi ve 4 kamyon daha ilave edildi. Kar yağışının başladığı andan itibaren oluşturulan kriz masası yönetimi, önceliği ana arterlere verirken ekiplerin çalışmaları kentin 600 kilometrelik yol ağında devam ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının yanında Zabıta, İtfaiye ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastane ve diyaliz merkezlerine gitmek isteyen acil hastalara da yardım etmeye devam ediyor. Ekipler, dün akşam saatlerinden itibaren 6 hastayı daha hastane ve diyaliz merkezine götürüp tedavilerinin ardından evlerine bıraktı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca sokak hayvanları ve kuşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 75 ayrı noktada besleme çalışması yapıldı. Kuşların beslenebilmesi için farklı noktalarda karlar aralandı yem bırakıldı.