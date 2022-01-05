banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nde Camii yeri tartışması

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz arasında camii yeri tartışması yaşandı.

ZONGULDAK 05.01.2022, 16:27
Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nde Camii yeri tartışması

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz arasında camii yeri tartışması yaşandı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı AKM Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık gündem dışı yaptığı konuşmasında fiyat dengesizliği nedeniyle asfalt ve beton dökemediklerini, birçok hizmeti de gerçekleştiremediklerini ifade etti. Kendisinin sürekli şikayet edildiğini ve Kdz. Ereğli Belediyesi’nin kilitlenmeye çalışıldığını ifade eden Posbıyık “Ereğli’den nefret eden çıkar grupları var. Ne yaparsanız yapın geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu belediyeden avantanızı alamayacaksınız. Bu bende ben de sağ olduğu sürece hiçbir çıkarınıza eyvallah demem. Bazıları dua ediyor ‘ölsün’ diye.” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 2005 yılında hizmete açılan hayvan barınağı için ormandan yeni yer tahsisi yapıldığını ve buraya şu anki barınağın 10 katı büyüklüğünde daha modern bir barınak yapacaklarını anlatan Posbıyık emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe merkezindeki sahilin bir kısmına camii yapmak için el koyduğunu iddia eden Posbıyık, Ereğli’yi seven herkesin buna karşı çıkması gerektiğini söyledi. Posbıyık konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Ereğli’de bir cami konusu var. Biz de CHP grubu olarak caminin yapılmasını canı gönülden istiyoruz ve bu konuda yardımcı oluyoruz. Bugün gelinen son nokta konusunda sizleri geçmişten günümüze bilgilendirmek istiyorum. Daha önce beni Bakanlığın Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne çağırdılar. Orada cami konusunu görüştük, o günkü gündem, Kent Meydanı’na caminin yapılması konusuydu. Biz caminin yapılabileceği yerlerle ilgili 6-7 tane alternatif plan hazırladık. Milli Emlak Genel Müdürü ve Mekansal Planlama Genel Müdürü ile toplantı yaptık. Yanımda da Haluk Okur ile Mustafa Kılıç da vardı. Bakanlıktan bize imar planı geldi. 1 ay içinde onaylayın, yoksa kabul etmiş sayılırsınız diyor. Planda Amfi Tiyatroya camiyi koymuşlar. Yanlarına müştemilat yapacaklar. Aynı zamanda Lal Kafe’nin bahçesini almışlar. Caminin bahçesiyle birlikte 700 metre alanı almışlar, Alemdar Gemisi’nin yarısını da cami bölgesi ilen etmişler. Sarıkamış Deniz Şehitleri ile Sevgi Barış Dostluk Köprüsü arasını cami bölgesi ilan etmişler, kafelerin bahçelerini de almışlar. Camiyi biz buraya yapıyoruz, diyorlar. Hangi Ereğlili, Ereğli’de yaşayan insan buna evet der. Allah rızası için bütün siyasi partilere sesleniyorum. STK’lara sesleniyorum, Ereğli’yi mekan seçmiş insanlara sesleniyorum. Hep beraber ayağa kalkmamız lazım. İlkin bu kararı yarın mecliste oylamaya sokacağız. Hep beraber ret kararı vereceğiz, onun peşinden de hukuki mücadelemize başlayacağız. Ondan sonra da Ereğli halkını direnişe çağıracağım. Bu sahili yapmak için yıllarımı verdim, 25 sene uğraştım. Bu sahili insanlar, gezsin, dolaşsın, hava alsın diye yaptık. Cami yapılsın diyoruz, karşı çıkmıyoruz, maddi, manevi yardım edelim diyoruz. 7 alternatif yer gösteriyoruz. Makinelerimizi verelim yapılması için. Eğer denizin ortasına camiyi yapamıyorsanız, paranız yoksa bende para var, ben orayı da yapıvereyim size. Ama kıymayın bu insanlara. Benim bildiğim Ereğli’de yaşayan bir insan buna evet demez. Halil Posbıyık bu kadar politikada tecrübelisin, sen ne düşünüyorsun, bu konuda derseniz söyleyeyim mi size; üst tarafa şirin gözükmek için üniversite kampusunun temeli atılacak ya bugünlerde, ‘Tek başına Cumhurbaşkanı’nı çağırıp da temel atılmaz, ayıp olur bunun yanına bir tane daha bir şey bulalım, dediler. Nasıl olsa Ereğli halkının vergileriyle yapılmış sahil hazır, Amfi tiyatronun üzerine caminin de temelini atmış olur, dediler. Benim aklıma gelen bu. Çağrıda bulunuyorum. Camiyi istismar etmeye kimse kalkmasın. Sevgili arkadaşım Ak Parti İlçe Başkanı’na sesleniyorum. Sahip çıkın Ereğli’ye. Ereğli elden gidiyor. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Ereğli halkını seviyorsanız, hareket başlasın. Hiç kimse direniş yapmazsa tek başıma direniş yapacağıma söz veriyorum.”

Posbıyık’ın bu sözlerine yanıt veren AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz ise camii konusunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti. Korkmaz konuşmasında “Camii konusu 3 yıldır gündemde. Şehir merkezinde bir camii ihtiyacı olduğu kanaatini herkes kabul etmişti. Sonuç itibariyle çözümü yerelde bulamayınca, halende çözümsüzlüğe gidiyor. Belediyeyi bu konuda ilgilendiren kısım imar kısmı. Yerelde çözüm bulunamamışsa bunun çözümü başka yerlerde aranır. Bunun suçu hep beraber hepimizin suçu. Biz her mecliste planları projeleri çarşaflar gibi serdik ama henüz yaptığımız bir şey yok. Burada bizim bağırıp çağırıp halkı davet etmeninde bir manası yok. Halk neyin ne olduğunu biliyor. Biz çözüm odaklı Ereğli’ye bir şeyler verelim istiyoruz. Ama lütfen ortamı siyasi polemiğe çekmeyelim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilgili imar değişikliğiyle ilgili AK Parti ve CHP grubu üyeleri lehte ve aleyhte görüşlerini belirttiler. Madde ile ilgili oylama, yarın yapılacak meclis toplantısında gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8