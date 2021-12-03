Kdz. Ereğli, 15. İzmir Travel Turkey Fuarı’nda tanıtıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi’nin de katıldığı 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen 15. İzmir Travel Turkey Fuarı başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen İzmir Travel Turkey Fuarı 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyla başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin de katıldığı fuar 2-4 Aralık tarihlerinde açık olacak. Fuarda Kdz. Ereğli Kadıngücü Koopetatifi de yer alıyor.

Fuarın açışını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan birlikte yaptı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye Elpek Bezi hediye ederek Ereğli halkının selam ve sevgilerini iletti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile kendisinin Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yakın dostluklarının olduğunu ifade ederek selam ve sevgilerini iletti.

Fuarda Kdz.Ereğli standını ziyaret eden konuklara Ereğli’yi tanıtıcı çeşitli hediyeler takdim edilirken, Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık da kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi.