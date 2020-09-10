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Kazaya karışan motor ruhsatsız çıktı

ZONGULDAK’TA DÜN MEYDANA GELEN KAZADA GENCİN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

ZONGULDAK 10.09.2020, 12:04
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Kazaya karışan motor ruhsatsız çıktı

Zonguldak’ta dün meydana gelen kazada gencin kullandığı motosikletin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde Yenice yolu üzerinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki R.Ö.’nün karıştığı tek taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan motosikletin plakasız ve tescilsiz olduğu öğrenildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca motosikletin plaka ve ruhsatının olmadığı, şase numarasının kazınmış olduğunun tespit edilmesi üzerine, Resmi Evrakta Sahtecilik olayı ile ilgili şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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