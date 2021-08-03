banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı

Kaza yapan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.

ZONGULDAK 03.08.2021, 18:42
Kaza yapan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.

Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde motosikletiyle M.S. (23) ve B.O. (16) isimli şahıslar kazaya karıştı. Jandarma ekiplerinin titiz inceleme sonrasında iki şahısın üzerlerinde bin 530 gram toz esrar ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.S. ve B.O. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
açık