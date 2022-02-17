Kaymakam Yılmaz’dan şehit ailesine ziyaret

Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Musabeyli, Demirciler köyleri ile Gümeli beldesi Karagöl Mahallesi ve şehit Çetin Ceylan’ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, ziyaret ettiği iki köy ve mahallede, muhtarların da katılımıyla, bir araya geldiği köy ve mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti; sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi. Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Kaymakam Yılmaz, kendisine iletilen taleplerinde değerlendirileceğini ifade etti. Gümeli Karagöl Mahallesinde cem evini de ziyaret eden Kaymakam Vedat Yılmaz, belde de devam eden beton yol yapımı çalışmalarını da inceledi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği şehit Çetin Ceylan’ın mezarında dua okuduktan sonra, şehidin ailesini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaymakam Vedat Yılmaz’ın ziyaretlerine, İlçe Jandarma Komutanı Ergün Gündoğar, İlçe Özel İdare Müdürü Atilla Kuş, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Yalçın ve İhsan Korkmaz’ın yanı sıra, ziyaret ettiği köy ve mahalle muhtarları ile Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam da eşlik etti.