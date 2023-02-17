Kaymakam Yılmaz deprem bölgesine yardımların devam etmesini istedi

Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği depremlerden etkilenenler vatandaşlara gıda maddeleri, ısıtıcı ve hijyen malzemelerinin ulaştırılmasının devam etmesi gerektiğini söyledi

Zonguldak’ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaptığı açıklamada Valilik koordinasyonuyla depremin ilk gününden bu yana toplanan gıda ve giyim parça insani yardım malzemesinin yüklendiği 25 tır olmak üzere 5 kamyon ve kamyonetin deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi. Alaplı Kaymakamlık salonunda gerçekleşen toplantıya katılan Belediye Başkanı Nuri Tekin, meslek odaları başkanları deprem bölgesine yapılacak yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, Depremler sonrası tüm Türkiye ve Alaplı tek yürek olmuş ve afet bölgesinde yaraları sarmak için yardımlar gönderilmeye başlanmıştı. Kaymakam Yılmaz’ın konuşmasının devamında ise deprem bölgesine gıda maddeleri ısıtıcı ve hijyen malzemeleri yardımlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Vedat Yılmaz " Büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Böyle büyük felaketlerle ancak seferberlik anlayışı ile baş edilebilir. Özellikle gıda maddeleri, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri bölgeye ulaştırılmaya devam edilmeli” diye konuştu.

Konuşmasının ardından meslek odaların yaptığı yardımlar üzerinde talep ve önerileri dinlendi.