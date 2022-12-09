Kaymakam Yapıcı gazetecilerle bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret ederek güncel konular üzerinde sohbet etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Ali Akca, Sahil Güvenlik Bot Komutanı üsteğmen Yunus Can Efe ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erdal Uyar ile birlikte Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Kaymakam Yapıcı ile beraberindekileri EGD Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcıları Recep Akkaya ile Vedat Kılıç, Genel Sekreter Haydar Yağız, Mali Sekreter İlknur Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Koç ile gazeteciler karşıladı. Başkan Erel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’da basının önemine vurgu yaparak ilçede yapılan ve yapılması planlanan bazı hizmetler hakkında gazetecilere bilgiler verdi. Yapıcı ve beraberindekiler toplu fotoğraf çekiminin ardından Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’nden ayrıldı.