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Kaymakam gazetecilerle bir araya geldi
Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Gazeteciler Derneği’ne iade-i ziyarette bulundu.
ZONGULDAK 04.05.2021, 18:33
Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Gazeteciler Derneği’ne iade-i ziyarette bulundu.
Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve seçilen EGD Başkanı Şafak Erel ve yönetimine ziyarette bulunan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yeni yönetime başarılar diledi.Güncel konuların görüşüldüğü ziyarette EGD Başkanı Şafak Erel de Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.