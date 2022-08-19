Kaymakam Coşgun veda ziyaretlerine başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun veda ziyaretlerine başladı.

3 yıldır Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı görevinde bulunan Coşgun, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yozgat’ın Yerköy İlçe Kaymakamlığına atandı. Çaycuma ilçesine veda ziyaretlerine başlayan Kaymakam Coşgun ilk olarak Muhtarlar Derneği’ne gitti. Muhtarlar ziyareti için Kaymakama teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.