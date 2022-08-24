Kaymakam Coşgun onuruna veda yemeği düzenlendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun’ un Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yozgat Yerköy Kaymakamlığına atanması onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 29 Ağustos 2019’tan beri Çaycuma Kaymakamı olan Muharrem Coşgun ise Yozgat Yerköy Kaymakamı oldu.

Seka Sosyal Tesislerinde Kaymakam Coşgun için düzenlenen programa; Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Kaya Gün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Karakuş, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Coşgun, veda konuşmasında şunları söyledi;

“Öncelikle bu akşam buraya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, böyle bir gece organize ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın uygun görmesiyle bir sonraki görev yerimiz Yozgat Yerköy ilçesine görevimize nasip olursa orada başlayacağız. Bu 3 yıl içerisinde inşallah Çaycuma’mıza güzel işler yapmışızdır. Tabi ki bunu biz tek başımıza yapmadık siz değerli kurum çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle, Çaycumalı hemşerilerimizle gerçekleştirdik. Tabi ki aramızda hak hukuk oluştu. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizden de helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Çaycuma malumunuz ülkemizin göz bebeği, eskiden Zonguldak enerji üssü idi, şimdi Çaycuma enerji üssü ile ülkemizi besleyecek. Çaycuma bu açıdan çok güzel görecek. İnşallah onları da bizler göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir daha hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Allah’a ısmarladık."

İlçede yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Coşgun’ a teşekkür plaketi verildi.