Kaymakam Çorumluoğlu okul inşaatını inceledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokulun inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Çorumluoğlu çalışmalar hakkında Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alırken, okulun Gülüç’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, 12 milyon TL’ye mal olacak okul inşaatının hızla devam ettiğini dile getirerek modern bir okul kazandırılacağını ifade etti. Demirtaş konuşmasında; “Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu bugün 24 derslikli ortaokul inşaatımızda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Hacı Emin Ayhan’ın ismini taşıyacak olan ortaokulumuz toplamda 12 milyon TL’ye mal olacak. İnşallah en kısa sürede inşaatı tamamlanıp, öğrencilerimize kazandırırız. Kaymakamımıza verdiği desteklerden ötürü ve bu okulun kazandırılmasında emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.