Kaymakam Çorumluoğlu, “Günlük vaka sayısı 50’yi geçti”

Zonguldak’ın kırmızı iller kategorisinde yer aldığını belirten Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçe genelinde vaka sayısının 50’li rakamları geçtiğini açıkladı.

Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki üzülerek gördük ki Zonguldak ilimiz de kırmızı iller kategorisine girdi. Bu ne demek, özgürlüğümüzün biraz daha kısıtlanması demek, esnafımızın bu kısıtlamadan ötürü gelir kaybına sebebiyet vermek gerek. Moralimizi bozmayalım, ümidimizi yitirmeyelim. Bizler sıkıntıların nasıl aşılacağını vatandaşımız öğrendi. Maske, mesafe, hijyene dikkat edeceğiz. Ereğli’de, Zonguldak’ta da ülkemizde de başaracağız. Ereğli özelinde bakıldığında ben her zaman uyarmıştım, 50 rakamını geçirmeyelim dedim. Ne yazık ki dün itibariyle 50’li rakamları geçmiş olduk. Çünkü rakamları belli bir aşama geçildikten sonra kontrol altında tutmakta zorluk yaşıyoruz. 300’lü rakamlarımız da geldi. Bugün 300 kişi çıktığı zaman komşusuna evindeki kişiye bulaştırdığında yarın 600 kişi olarak karşımıza geliyor. İşimizi biraz daha zorlaştırıyoruz. Geçen yazı zor geçirdik, üzüldük. Tatilimizi yapamadık, esnafımız üzüldü, sevdiklerimize sarılamadık. Yapacağımız tedbirlerle bu yazı daha rahat geçireceğiz. 60 yaş uygulamasında aşılara başlandı. Günlük bin 300 civarında aşı olan vatandaşımız var. Aşı olan vatandaşlarımız yine yaşantılarına dikkat etsinler. Aşı olanlar kovid geçirse bile daha rahat geçiriyorlar. Devletimiz aşı konusunda başarılı, dünyada örnek gösterilecek noktadayız.”

"Yaya geçitlerin kırmızı çizgi dönemi"

İçişleri Bakanlığının “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımlarının ardından trafikte yayalara öncelik verilmesine yönelik farkındalık uygulamasına Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” projesi kapsamında Kdz. Ereğli’de trafikte yayalara öncelik verilecek uygulama Kaymakam İsmail Çorumluoğlu önderliğinde başlatıldı.

Kaymakam Çorumluoğlu; beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik ile birlikte Devrim Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde başlatılan uygulama, şehrin farklı noktalarında bulunan ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit kırmızıya boyandı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu projeyi Ereğli ilçesinde de başlatmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, “Daha önce ben buraya göreve geldiğimde de yaya geçidi ve yayalara öncelik verilmesi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Ancak ne yazık ki bu Kovid sebebiyle bu trafik güvenliğinde, trafik çalışmalarında kopmalar oldu. Öyle ki ben Ereğli’de ilk geldiğim günlerde yayalara daha fazla öncelik veriliyordu, ama üzülerek görüyorum ki şu anda biraz daha vatandaşımız acele gidip acele gelmeye çalışıyor. Bugünkü çalışmamızın mottosu şudur; ‘yayalarımızın önceliği kırmızı çizgimizdir’ diye kırmızı bunu ifade ediyor. Öyle umut ediyorum ki renk farklılığından dolayı sürücülerimiz daha rahat bunu görebilecekler. Bazı yerlerde beyaz boyalarda azalmalar, çıkmalar oluyordu ne yazık ki sürücülerimiz görmekte de zorlanıyordu. Belediyemiz sağ olsun bu eksikliği de bu vesileyle gidermiş oldu. Özellikle ben hafta sonları ve akşamları bu çalışmayı yapmayı belediyeden rica ettim. Çünkü yağışlar uzunca bir suredir devam ediyordu. Yaya geçitlerinde öncelik yayalarındır ama bunu kendiniz arabadaymış gibi hareket ederek daha hızlı, daha çabuk geçip trafiği de aksatmamamız gerekiyor. Trafik önemlidir, kurallara uymak önemlidir. Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar sonunda ciddi manada kazalarda azalmalar görüyoruz. Bu bizi de ziyadesiyle memnun ediyor.” İfadelerini kullandı.