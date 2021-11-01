Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

Zonguldak Ankara Karayolunda sabah saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle peşe peşe kazalar meydana geldi. Birden fazla aracın karıştığı kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Ankara karayolunda sabahın erken saatlerinde yolun kaygan olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüleri kazaları ufak sıyrıklarla atlattı. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaşlar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.