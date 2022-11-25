Kaybolan yaşlı kadını jandarma ve AFAD ekipleri buldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaybolan yaşlı kadın için harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri aramaları sonucu M.E.’yi kırsal bir alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 14.00 sıralarında ilçenin Güzelyurt köyünde meydana geldi. Evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen M.E.’nin ailesi jandarma giderek kayıp ihbarında bulundu. Kaybolan yaşlı kadın için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ekipleri ve AFAD tarafından hemen arama başlatıldı. Her yeri titizlikle inceleyip takip eden ekipler saat 11.00 sıralarında köyüne 5 km uzaklıkta olan Keller Köyü kırsalında M.E.’yi buldu. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen yaşlı kadın kontrol amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.