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Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ta yağışlı havada kayganlaşan yolda karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

ZONGULDAK 05.04.2021, 19:22
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Karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ta yağışlı havada kayganlaşan yolda karşı şeride geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ford marka 67 AZ 671 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A. karşı şeride geçerek kaza yaptı. Kazada sürücü Y.A. başından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.A’ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Y.A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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