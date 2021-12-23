Karla mücadelede karayollarının durumu açıklandı

Zonguldak’ta kar yağışı sonrasında karayollarındaki çalışmalar sürüyor.

AFAD tarafından açıklama şu şekilde;

‘Zonguldak-Ereğli, yolun yüzeyinde kar mevcut, kar yağışı yok. Trafik uzun araçlara kapalı, diğer araçlara açık. Zonguldak-Bakacakkadı yolu yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok. Trafik tüm araçlara açık. Bakacakkadı-Bartın, Yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık.Bakacakkadı-Devrek yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok. Trafik tüm araçlara açık. Devrek-Mengen yolun yüzeyi asfalt görünümlü kar yağışı yok, trafik tüm araçlara açık.”