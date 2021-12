Karla mücadele için kriz masası oluşturuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına karşı her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekip ve araçlarıyla sahada mücadele çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli’de kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Belediye her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekip ve araçlarıyla sahada mücadele ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri, sabah erken saatlerde hastane rampası ve yüksek rakımlı bölgelere konuşlandırıldı. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, oluşturulan kriz masasına gelerek bilgi aldı. Her hangi bir kapalı yol olmadığını anlatan Başkan Posbıyık, “Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sabah kar yağışının etkili olduğu saatlerde mevsim şartlarına uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkan sürücülerimizin zaman zaman trafik akışını engellediğini tespit ettik. Kentimizde bu gece de etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte her hangi bir sorun yaşamaması için kar lastiği olmadan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Herhangi bir acil durumda 153 Zabıta, 185 Su Arıza ve 112 İtfaiye hattımızı arayabilirler” dedi.