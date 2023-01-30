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Karla birlikte kartpostallık görüntüler oraya çıktı
Zonguldak’ın Beycuma Beldesine bağlı köyünde kar yağışının ardından kart postallık görüntüler ortaya çıktı.
ZONGULDAK 30.01.2023, 12:22
Zonguldak’ın Beycuma Beldesine bağlı köyünde kar yağışının ardından kart postallık görüntüler ortaya çıktı.
Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Etkili olan yağışlar, Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarda ellerine aldıkları telefonlarla kar yağışını çekerek anı ölümsüzleştirdi.