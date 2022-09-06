Karayolun yol kenarındaki çukur tehlikeye davetiye çıkartıyor
Alaplı’da kara yolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 metre derinliğindeki dev çukur, sürücüleri tedirgin ediyor.
Alaplı’da kara yolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 metre derinliğindeki dev çukur, sürücüleri tedirgin ediyor.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinin İncivez köyü ile Osmanlı Köyü kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 metre derinliğe sahip olan çukur, yoldan geçen sürücülerin adeta korkulu rüyası oldu.
Alaplı İncivez ile Osmanlı Köyü Karayolun arasındaki dev çukur, yolun hemen yanında sürücülere tehlike oluşturduğu, aynı zamanda günden günde de genişlediğini beliren vatandaşlar, çukurun kapatılmasını istiyor. Vatandaşlar, “Bu yol üzerinde defalarca kaza oluyor, Kaldı ki bu çukur geceleri de hiç farkına varılmıyor. Öten yandan çukur günden güne yolun içine doğru genişlemeye devam ediyor. bu çukurun kimsenin canını yakmadan kapatılmasını istiyoruz” dedi.
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